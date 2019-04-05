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Новости. Общество
12:05, 05 Апреля 2019
фото: Сергей Юдин / Правительство Карелии

Работа Госкомиссии по многим направлениям даёт положительные результаты, заявил Патрушев

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Секретарь Совета безопасности России открыл заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В частности, секретарь Совбеза отметил, что обеспечен заказами и стабильно работает Онежский судостроительный-судоремонтный завод. На Петрозаводскмаше налажено высокотехнологичное производство клапанов для нефтегазовой промышленности. Объемы выпуска литейной продукции вырос на 164%. В промышленном масштабе началось производство рыбных кормов. На второй площадке ОТЗ стартовал проект по производству лесозаготовительной техники. Также Николай Патрушев напомнил, что в Петрозаводске открылся современный Перинатальный центр, в районах республики реализуется программа строительства ФАПов, приобретается современное медоборудование, машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы.

Рост промышленного производства в прошлом году составил 102,9%. Наблюдается позитивная динамика в лесоперерабатывающей и добывающей отраслях. Оживление экономики повлияло на увеличение доходов регионального бюджета, что положительно отразилось на снижении государственного долга Республики Карелия, отметил Патрушев.

Петрозаводск и Москву теперь связывают ежедневные авиарейсы. География полетов расширяется. Открыто воздушное сообщение с Симферополем, летом начнутся рейсы в Сочи и Анапу. Прорабатывается вопрос о международном авиасообщении. Идёт реконструкция железнодорожного вокзала в столице Карелии. Все это способствует социально-экономическому развитию Карелии и повышению ее привлекательности среди инвесторов и туристов.

При этом Николай Патрушев отметил, что есть проблемы с реализацией ряда проектов, и обратился к членам госкомиссии с предложением активизировать работу по строительству комплекса "Карелия-Арена" в Петрозаводске, реконструкции здания для Поморского хора, памятников деревянного зодчества. Также Секретарь Совбеза указал, что уровень газификации республики хоть и увеличился до 7,5 процентов, но всё ещё остаётся низким.

Патрушев подчеркнул, что приоритетной задачей является реализация в Карелии национальных проектов, направленных на развитие образования, культуры, спорта. На эти цели республике в текущем году выделено более 900 млн рублей.

В сфере образования важно ликвидировать очередь в дошкольные учреждения детей в возрасте до 3 лет. Что касается сферы культуры, то за последние два года в Карелии модернизировано 38  центров культуры, отремонтировано 11  кинозалов. Открыт культурный центр в Костомукше, реконструирована республиканская Национальная библиотека.

Также секретарь Совбеза подчеркнул, что за последние годы в республике реконструированы и построены 197 спортивных объектов. Среди них - Ледовый дворец "Луми" в Петрозаводске, биатлонные центры в Костомукше и столице Карелии, региональный центр спортивной гимнастики, несколько физкультурно-оздоровительных комплексов. В Президентском кадетском училище открылся спорткомплекс с ледовой ареной.

"Работа по созданию спортивной инфраструктуры также должна быть продолжена. Сфера спорта, наряду с образованием и культурой является одним из приоритетов социальной политике государства. Важно продолжить эту работу", - сказал Патрушев.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-05 12:12:34
" Рост промышленного производства в прошлом году составил 102,9%. " Наверное из данных Карелиястат цифра взята :) Ну а как там "умеют" считать нам известно.
Изя
2019-04-05 12:12:05
Пресс-служба )))))))))))))))) Патрушев уже всё сказал до вас , на заседании ))))))) :)
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