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Работы в Питкяранте продолжаются: "РКС-Петрозаводск" помогают восстановить водоснабжение на целлюлозном заводе

Новости. Общество
13:55, 19 Января 2021
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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Сегодня в два часа ночи в дома жителей Питкяранты стала поступать холодная вода.

Это значит, что работы по прокладке запасного водопровода взамен замерзшего прошли успешно. Четыре дня коммунальные службы, работники завода "РК-Гранд", строительной компании "КСМ",  бригады ресурсоснабжающих организаций АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" помогали вернуть водоснабжение жителям десятитысячного города, работы велись круглосуточно.



 Сейчас бригады "РКС-Петрозаводск" помогают восстановить водоснабжение на целлюлозном заводе – рабочие прокладывают 300 метров водопровода диаметром 110 мм. Работы планируется завершить уже сегодня.



Таким образом, вечером 19 января в Питкяранте магистральное водоснабжение будет восстановлено полностью, в том числе и на градообразующем предприятии города.

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