Работы в Питкяранте продолжаются: "РКС-Петрозаводск" помогают восстановить водоснабжение на целлюлозном заводе

Сегодня в два часа ночи в дома жителей Питкяранты стала поступать холодная вода.

Это значит, что работы по прокладке запасного водопровода взамен замерзшего прошли успешно. Четыре дня коммунальные службы, работники завода "РК-Гранд", строительной компании "КСМ", бригады ресурсоснабжающих организаций АО "ПКС-Водоканал" и АО "ПКС-Тепловые сети" помогали вернуть водоснабжение жителям десятитысячного города, работы велись круглосуточно.





Сейчас бригады "РКС-Петрозаводск" помогают восстановить водоснабжение на целлюлозном заводе – рабочие прокладывают 300 метров водопровода диаметром 110 мм. Работы планируется завершить уже сегодня.





Таким образом, вечером 19 января в Питкяранте магистральное водоснабжение будет восстановлено полностью, в том числе и на градообразующем предприятии города.