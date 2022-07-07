890x80
Реклама
Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?
07.07.2022 15:38
Гимнаст из Петрозаводска завоевал медаль Кубка России (ВИДЕО)
11.07.2022 17:40
Помойка, от запаха которой «усы выпадают», обнаружена в Петрозаводске
Сегодня 08:20

R&D-центр Segezha Group проводит испытания индустриальной бумажной упаковки на прочность

Новости. Общество
16:56, 12 Июля 2022
фото: © Сегежский ЦБК

Новости партнеров

Более 250 испытаний индустриальных бумажных мешков на прочность проведено с начала года.

Закрытые мешки производства ООО «Сегежская упаковка» весом от 10 до 50 кг, заполненные цементом или сухой строительной смесью, успешно выдержали дроп-тесты на разрыв при сбрасывании на горизонтальную ударную площадку из стали и превысили запас прочности в 2,5 раза. В ходе тестовых испытаний не зафиксировано ни одного разрыва изделия.

Аналогичные проверки выполнялись на конвертинговом производстве компании в Лобне Московской области, на Сальском филиале ООО «Сегежская упаковка» в Ростовской области и на предприятиях Segezha Packaging. Дроп-тесты проводятся на штатном сбрасывающем устройстве, оборудованном раскрывающимися створками с установленной госстандартами высоты — 1450–1900 мм (ГОСТ 2226-2013).

«Каждая выборка состоит из 20 мешков, которые должны выдержать от четырех до девяти ударов. Подготовленный к испытанию закрытый мешок помещается на раскрывающуюся площадку таким образом, чтобы линия разъема створок проходила строго посередине мешка. Все данные были запротоколированы, испытания прошли успешно», — говорит заместитель руководителя Центра исследований и разработок ООО «Сегежская упаковка» Елена Сухомлинова.

Бумажные мешки и пакеты Segezha Group изготовлены из крафт-бумаги Сегежского Ц. К. Микрокрепированная бумага также регулярно проходит тестовые испытания. Экспертиза проводится каждые два часа по каждому новому рулону. От точности лабораторных исследований зависит, в каком виде потребитель получит свой товар. Современное оборудование позволяет контролерам за 15 минут дать полную характеристику продукта. Основные показатели исследований бумаги — прочность на разрыв, пористость и поверхностная впитываемость, сопротивление раздиранию и продавливанию. Речь идет о том, какую нагрузку сможет выдержать уже надорванная бумага, и как поведет себя упаковка из нее при падении на неровную поверхность. Данные параметры важны при транспортировке, отгрузке и разгрузке. Показатели в режиме реального времени видят специалисты на производстве, получая возможность мгновенно отреагировать и произвести изменения в размольно-подготовительном отделе и на бумагоделательной машине.

Общие конвертинговые мощности Segezha Group составляют около 1,6 млрд ед. продукции в год. Компании принадлежит второе место в мире по выпуску промышленных многослойных бумажных мешков. Упаковка широко используется для фасовки сухих строительных смесей, цемента, химических продуктов, удобрений, зоотоваров, древесного угля, продуктов питания. Упаковочные решения также востребованы на рынке ритейла, электронной торговли и доставки. Продукция выполнена из экологически чистого сырья. При производстве не используется хлор или его соединения, поскольку нет процесса отбелки, а при нанесении на упаковку логотипа производитель использует водорастворимые и абсолютно безопасные для природы краски. Нанесение на упаковочные решения высококачественных цветных текстов и изображений до восьми цветов позволяет эффективно реализовывать креативные идеи дизайнеров и специалистов ситуативного маркетинга.

R& D-центр был открыт в Сегеже в конце 2021 года.  Он разрабатывает высокотехнологичные продукты в области бумажной упаковки, включая новые конструкции и дизайн бумажных пакетов.  Основные усилия R& D концентрируются вокруг проектов термоформуемой, пищевой, e-commerce, а также мелкоформатной упаковки. Особое внимание уделяется передовым решениям с биопокрытием для продуктов питания. В 2022 году центр планирует запустить в опытную эксплуатацию пять новых видов упаковки.

«Бумажная упаковка — одно из приоритетных направлений R& D нашей компании. Определяющими при выборе новых продуктов для разработки являются большой инновационный потенциал и высокая скорость коммерциализации идей. В фокусе внимания также — импортозамещение продукции из пластика и удовлетворение экологичных запросов ответственного потребления», — отмечает генеральный директор ООО «Сегежская упаковка» Алексей Ситников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Аналитика

11.07.2022 14:40
Капитал
«Люди боятся прийти к нам»
Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
Заповедные деньги довели до уголовного дела
08.07.2022 12:34
Выборы-2022: кого допустят к борьбе за губернаторское кресло в Карелии?
07.07.2022 10:15
«Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома
06.07.2022 18:20
Что важно знать, чтобы подростка не обманули при трудоустройстве
05.07.2022 12:50
Не культурное наследие, но лакомый кусок
01.07.2022 12:24
Земельные участки для льготников «слетели с границ»
28.06.2022 10:39
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.