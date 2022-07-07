R&D-центр Segezha Group проводит испытания индустриальной бумажной упаковки на прочность

Более 250 испытаний индустриальных бумажных мешков на прочность проведено с начала года.

Закрытые мешки производства ООО «Сегежская упаковка» весом от 10 до 50 кг, заполненные цементом или сухой строительной смесью, успешно выдержали дроп-тесты на разрыв при сбрасывании на горизонтальную ударную площадку из стали и превысили запас прочности в 2,5 раза. В ходе тестовых испытаний не зафиксировано ни одного разрыва изделия.

Аналогичные проверки выполнялись на конвертинговом производстве компании в Лобне Московской области, на Сальском филиале ООО «Сегежская упаковка» в Ростовской области и на предприятиях Segezha Packaging. Дроп-тесты проводятся на штатном сбрасывающем устройстве, оборудованном раскрывающимися створками с установленной госстандартами высоты — 1450–1900 мм (ГОСТ 2226-2013).

«Каждая выборка состоит из 20 мешков, которые должны выдержать от четырех до девяти ударов. Подготовленный к испытанию закрытый мешок помещается на раскрывающуюся площадку таким образом, чтобы линия разъема створок проходила строго посередине мешка. Все данные были запротоколированы, испытания прошли успешно», — говорит заместитель руководителя Центра исследований и разработок ООО «Сегежская упаковка» Елена Сухомлинова.

Бумажные мешки и пакеты Segezha Group изготовлены из крафт-бумаги Сегежского Ц. К. Микрокрепированная бумага также регулярно проходит тестовые испытания. Экспертиза проводится каждые два часа по каждому новому рулону. От точности лабораторных исследований зависит, в каком виде потребитель получит свой товар. Современное оборудование позволяет контролерам за 15 минут дать полную характеристику продукта. Основные показатели исследований бумаги — прочность на разрыв, пористость и поверхностная впитываемость, сопротивление раздиранию и продавливанию. Речь идет о том, какую нагрузку сможет выдержать уже надорванная бумага, и как поведет себя упаковка из нее при падении на неровную поверхность. Данные параметры важны при транспортировке, отгрузке и разгрузке. Показатели в режиме реального времени видят специалисты на производстве, получая возможность мгновенно отреагировать и произвести изменения в размольно-подготовительном отделе и на бумагоделательной машине.

Общие конвертинговые мощности Segezha Group составляют около 1,6 млрд ед. продукции в год. Компании принадлежит второе место в мире по выпуску промышленных многослойных бумажных мешков. Упаковка широко используется для фасовки сухих строительных смесей, цемента, химических продуктов, удобрений, зоотоваров, древесного угля, продуктов питания. Упаковочные решения также востребованы на рынке ритейла, электронной торговли и доставки. Продукция выполнена из экологически чистого сырья. При производстве не используется хлор или его соединения, поскольку нет процесса отбелки, а при нанесении на упаковку логотипа производитель использует водорастворимые и абсолютно безопасные для природы краски. Нанесение на упаковочные решения высококачественных цветных текстов и изображений до восьми цветов позволяет эффективно реализовывать креативные идеи дизайнеров и специалистов ситуативного маркетинга.

R& D-центр был открыт в Сегеже в конце 2021 года. Он разрабатывает высокотехнологичные продукты в области бумажной упаковки, включая новые конструкции и дизайн бумажных пакетов. Основные усилия R& D концентрируются вокруг проектов термоформуемой, пищевой, e-commerce, а также мелкоформатной упаковки. Особое внимание уделяется передовым решениям с биопокрытием для продуктов питания. В 2022 году центр планирует запустить в опытную эксплуатацию пять новых видов упаковки.

«Бумажная упаковка — одно из приоритетных направлений R& D нашей компании. Определяющими при выборе новых продуктов для разработки являются большой инновационный потенциал и высокая скорость коммерциализации идей. В фокусе внимания также — импортозамещение продукции из пластика и удовлетворение экологичных запросов ответственного потребления», — отмечает генеральный директор ООО «Сегежская упаковка» Алексей Ситников.