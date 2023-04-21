ООО «ТВОЯ ТИПОГРАФИЯ»: расценки на публикацию агитационных материалов

ООО «ТВОЯ ТИПОГРАФИЯ» публикует расценки на публикацию агитационных материалов.

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона № 67 — ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на Выборах назначенных на 10 сентября 2023 года:

Беломорский муниципальный округ

Питкярантский муниципальный округ

Сегежский муниципальный округ

Калевальский муниципальный район

Кемский муниципальный район

Кондопожский муниципальный район

Лахденпохский муниципальный район

Лоухский муниципальный район

Муезерский муниципальный район

Олонецкий муниципальный район

Прионежский муниципальный район

Пряжинский муниципальный район

Пудожский муниципальный район

Сортавальский муниципальный район

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТВОЯ ТИПОГРАФИЯ»

Адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул Правды (Каменный Бор Р-Н), д. 29, офис 13

Номер счёта: 40702810425000003530

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ИНН: 1001329174, КПП: 100101001

Банк: КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК

Корреспондентский счёт: 30101810600000000673

БИК: 048602673

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