"Родной очаг" получил более 300 тысяч рублей на создание видеороликов о Карелии

Проект "Карельский транзит" победил в конкурсе грантов главы Карелии, сообщили в региональном Миннаце.

Региональная общественная организация "Родной очаг" получила субсидию на сумму более 330 тысяч рублей на развитие проекта "Карельский транзит".

В ходе проекта будет создан ряд видеороликов, посвященных карельской культуре: планируется разработка мастер-классов по карельской кухне, карельским играм и танцам, запись видеоэкскурсии по селу Вешкелица.

Жители Карелии смогут принять участие в онлайн-фестивале карельской поэзии, посвященном памяти поэта Александра Волкова. Он пройдет с 1 по 28 августа.