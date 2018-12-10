Рогалевич стал работать в подведомственном мэрии Петрозаводска учреждении

Депутат парламента Карелии Андрей Рогалевич стал заместителем директора МКУ "Служба заказчика", которое подведомственно администрации Петрозаводска.

Как рассказали "Столице на Онего" в мэрии, член фракции партии "Яблоко" Андрей Рогалевич с пятницы, 7 декабря, приступил к работе в учреждении. Он будет курировать газификацию и производственные вопросы.

Добавим, что бывший депутат Заксобрания, экс-руководитель регионального отделения "Яблока" Александра Спиридонова также является замдиректора МКУ "Служба заказчика".