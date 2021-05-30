Росгвардейцы Карелии задержали очень пьяного покупателя, шатавшегося в магазине

Сотрудники магазина в Кондопоге вызвали охрану, когда увидели покупателя, который имел резкий запах алкоголя, невнятную речь, шаткую походку и плохо ориентировался в обстановке, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Карелии сотрудниками вневедомственной охраны задержан мужчина, нарушивший общественный порядок.

Находившаяся на маршруте патрулирования группа задержания Кондопожского отдела вневедомственной охраны вечером 30 апреля получила сообщение о сработке тревожной сигнализации в сетевом магазине.

По прибытии росгвардейцы обнаружили мужчину, который находился в общественном месте в состоянии опьянения: имел резкий запах алкоголя, невнятную речь, шаткую походку, в окружающей обстановке плохо ориентировался.

Нарушителя, 35-летнего жителя Кондопоги, доставили в дежурную часть ОМВД для составления административного протокола.