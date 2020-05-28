Росгвардейцы спасли жительницу Петрозаводска от побоев родного брата

В Петрозаводске мужчина избил сестру, ей потребовалась помощь медиков, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Поздно вечером 26 мая один из нарядов Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, обеспечивающий общественную безопасность в столице Карелии, получил информацию о том, что у одного из домов по улице Льва Толстого находится гражданка с телесными повреждениями.

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась 48-летняя женщина, которая пояснила, что её родной брат в ходе ссоры избил ее. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего правонарушителя и вызвали пострадавшей бригаду скорой медицинской помощи.

Потерпевшей написано заявление. Сотрудники полиции проводят проверку.