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Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства

Новости. Общество
19:40, 01 Марта 2021
фото: © freepik.com
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Социальная сеть не выполнила требований по удалению почти 3 тысяч материалов с запрещенной информацией.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обвинила 1 марта социальную сеть Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Как сообщил Роскомнадзор на своем официальном сайте, с 2017 года соцсеть не выполнила требований российских властей по удалению почти 3 тысяч материалов с запрещенной информацией. В их числе – около 2,3 тысячи материалов про способы совершения самоубийства, свыше 350 материалов – с порнографическими изображениями несовершеннолетних, более 170 материалов, касающихся изготовления и использования наркотических средств.

В общей сложности Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенной на территории России информации. В ведомстве напомнили, что по федеральному законодательству за такие нарушения компании может грозить штраф до 8 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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