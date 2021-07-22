Федеральное агентство лесного хозяйства планирует увеличить к 2024 году количество дронов в лесопожарных подразделениях в десять раз.

Рослесхоз намерен бороться с лесными пожарами с помощью беспилотников. По словам заместителя главы Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслава Спиренкова, дроны помогут быстрее обнаружить возгорания. Это сократит время, которое требуется на организацию тушения, а как следствие – уменьшит площадь, пройденную огнем. Особенно полезны такие технологии будут на удаленных и труднодоступных территориях, включая районы Арктической зоны, к которой относится и север Карелии.

Как отметили в Рослесхозе, к 2024 году планируется довести до двух тысяч число комплексов беспилотных воздушных систем малых классов, которые будут эксплуатироваться в лесопожарных формированиях страны. В 2020 году их количество не превышало 200.