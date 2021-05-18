Российская авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца октября

Решение принято из-за неопределенности по направлению, при этом авиакомпания будет готова возобновить продажи при восстановлении авиасообщения.

Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона этого года из-за неопределенности по направлению, сообщила РБК пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

«Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», — уточнила она.

Дунькова добавила, что рейсы отменены до 30 октября включительно, когда заканчивается летний период навигации 2021 года.

Накануне, 17 мая, «Аэрофлот» прекратил продажу билетов в Турцию на июнь. В компании пояснили, что не хотят создавать неудобства пассажирам из-за возможных отмен рейсов.

Ограничения на полеты в Турцию были введены российскими властями с полуночи 15 апреля. С этой даты сохранились только перелеты между Москвой и Стамбулом: дважды в неделю рейсы выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Решение было принято на фоне вспышки эпидемии коронавируса в Турции: страна вышла на пятое место в мире по числу зафиксированных заражений. C 29 апреля по 17 мая в стране был введен локдаун, власти объявили комендантский час.

17 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти смогли взять под контроль эпидемию, и объявил об ослаблении карантинных мер. Гражданам разрешили междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости автобусов и поездов до 50%. Торговые центры, хозяйственные и галантерейные магазины смогут возобновить работу с 10.00 до 20.00 в будние дни. Продуктовым магазинам и рынкам разрешили работать и по выходным, но только с 10.00 до 17.00.

Комендантский час с 21.00 до 5.00 по будням и круглосуточный комендантский час по выходным сохранится до 1 июня. При этом меры не распространяются на туристов и прибывших в Турцию на короткий срок.

17 мая в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения отправится российская делегация. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в состав делегации войдут представители ведомства. «В случае положительных итогов визита оперативно проработаем совместные шаги по безопасному и комфортному восстановлению взаимных туристических потоков», — указали в секретариате Догузовой.