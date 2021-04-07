Российские чиновники поддержали региональные бюджеты налогами с зарплат

Фонд оплаты труда госслужащих вырос в прошлом году на 450 миллиардов.

Такие цифры приводит РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства НКР. Согласно этим данным, увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты в 2020 году наблюдалось практически во всех секторах экономики, однако наибольший прирост в абсолютном выражении был зафиксирован в секторе "Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение".

В целом поступления НДФЛ в бюджеты регионов увеличились в прошлом году на 7,4% (на 294 миллиардов рублей до 4,25 триллиона рублей), и пятую часть этого прироста обеспечил подоходный налог в государственном аппарате. В том числе благодаря возросшим отчислениям НДФЛ от всех отраслей собственные доходы регионов уменьшились в год пандемического кризиса менее чем на 2%.