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Российские чиновники поддержали региональные бюджеты налогами с зарплат

Новости. Экономика
22:00, 07 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Фомичев
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Фонд оплаты труда госслужащих вырос в прошлом году на 450 миллиардов.

Такие цифры приводит РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства НКР. Согласно этим данным, увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в региональные бюджеты в 2020 году наблюдалось практически во всех секторах экономики, однако наибольший прирост в абсолютном выражении был зафиксирован в секторе "Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение".

В целом поступления НДФЛ в бюджеты регионов увеличились в прошлом году на 7,4% (на 294 миллиардов рублей до 4,25 триллиона рублей), и пятую часть этого прироста обеспечил подоходный налог в государственном аппарате. В том числе благодаря возросшим отчислениям НДФЛ от всех отраслей собственные доходы регионов уменьшились в год пандемического кризиса менее чем на 2%.

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