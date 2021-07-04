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Российским регионам помогут снизить загрязнение воздуха

Новости. Экономика
20:30, 05 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Федеральный центр пообещал субсидии на приобретение общественного электротранспорта и строительство газопроводов.

Российским регионам помогут снизить загрязнение воздуха. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило перечень направлений, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Как пояснили в правительстве РФ, теперь регионы смогут получить субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры – троллейбусных линий, трамвайных путей и депо. Финансирование будет выделяться также на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое еще используется в ряде регионов.

Кроме того, регионы смогут получить субсидии на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий.
Всего на эти цели в 2021 году будет дополнительно выделено более 1,8 миллиарда рублей.

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