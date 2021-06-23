Рост инвестиций в экономику Карелии превзошел самые смелые прогнозы властей

Инвестиции в основной капитал в Карелии в первом квартале 2021 года увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это значительно выше темпов роста, заложенных в прогноз правительства.

Согласно Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Карелии на 2021–2023 годы, самый оптимистичный сценарий предполагает рост инвестиций в этом году на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

Однако по итогам первых четырех месяцев инвестиции увеличились в 1,5 раза — такие данные приведены в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» Среди отраслей экономики по темпам роста лидируют гостиничный бизнес и общественное питание, где инвестиции увеличились в 16,9 раза, строительство (рост в 4,4 раза), водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (в 3,3 раза). Как это объяснили в правительстве, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».