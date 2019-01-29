Рост розничной торговли в Карелии превысил прогнозы правительства

Оборот розничной торговли в Карелии в 2018 году вырос на 4,7% по сравнению с 2017 годом – это почти в 2 раза выше темпов роста, которые прогнозировало правительство.

Согласно официальному прогнозу социально-экономического развития Карелии, оборот розничной торговли по итогам 2018 года должен был составить 119 млрд рублей – на 2,5% больше по сравнению с 2017 годом.

По данным Карелиястата за 2018 год оборот розничной торговли составил 121,3 млрд рублей, что на 4,7% больше по сравнению с 2017 годом.

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