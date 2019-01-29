Рост розничной торговли в Карелии превысил прогнозы правительства

Новости по теме
Загрузка...
Оборот розничной торговли в Карелии в 2018 году вырос на 4,7% по сравнению с 2017 годом – это почти в 2 раза выше темпов роста, которые прогнозировало правительство.
Согласно официальному прогнозу социально-экономического развития Карелии, оборот розничной торговли по итогам 2018 года должен был составить 119 млрд рублей – на 2,5% больше по сравнению с 2017 годом.
По данным Карелиястата за 2018 год оборот розничной торговли составил 121,3 млрд рублей, что на 4,7% больше по сравнению с 2017 годом.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
23.01.2019, 16:16
24.01.2019, 13:29
25.01.2019, 10:05
25.01.2019, 14:42
28.01.2019, 15:44
Аналитика
Сегодня 10:07
Обществоведение
Узнали, куда "ТехРент" вывозит снег с дорог Петрозаводска.
25.01.2019 13:12
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Сегодня 09:32
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии