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Новости. Общество
09:59, 16 Мая 2019
фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" модернизировал сети связи для новой карельской школы

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"Ростелеком" завершил модернизацию сетей связи для новой школы в поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии.

Учебное заведение начало работу в сентябре 2018 года, оно рассчитано на 330 детей. Благодаря своему техническому оснащению учреждение не имеет аналогов среди школ республики. В здании для организации образовательного процесса подключено 140 цифровых устройств. В классах установлены современные компьютеры и интерактивные доски, для подготовки преподавателей и учеников к ежедневным занятиям открыты четыре компьютерных кабинета, а уроки физики и химии проводятся в современных лабораториях.

Директор карельского филиала ПАО "Ростелеком Андрей Маниев:

"После того, как мы модернизировали сети связи, школа получила быстрый и устойчивый интернет на скорости до 50 Мбит/сек. От ближайшей точки доступа в телефонной станции поселка Ледмозеро к зданию учреждения мы построили более одной тысячи двухсот метров волоконно-оптического кабеля. Это позволило внести в процесс обучения новые цифровые возможности".

Директор Ледмозерской средней общеобразовательной школы Артем Смирнов:

"На уроках окружающего мира, физики и химии мы проводим видеоэксперименты, которые нельзя поставить без использования цифровых технологий. На литературном чтении слушаем стихи в авторском исполнении, на занятиях по музыке, истории, изобразительному искусству и мировой художественной культуре совершаем виртуальные экскурсии в музеи. Для подготовки к ежедневным занятиям и экзаменационным испытаниям дети самостоятельно в сети находят электронные издания, прибегают к помощи общеобразовательных порталов и интерактивных консультаций с преподавателями. Во внеурочное время участники шахматного кружка проводят онлайн-игры с виртуальными соперниками. Благодарим "Ростелеком" за новые цифровые возможности, которые появились в нашей школе после подключения скоростного интернета".

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