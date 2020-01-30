890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как в Петрозаводске не стать жертвой парковочных войн 7
30.01.2020 18:40
Жительница Карелии 17 раз пополнила чьи-то мобильники, потратив 250 тысяч рублей 6
30.01.2020 16:56
Новый завод в Карелии начинает дополнительный набор сотрудников
30.01.2020 14:11
Задержан петрозаводчанин, месяц державший в страхе микрорайон города 1
Сегодня 09:33

"Ростелеком" подключил к энергосберегающему освещению улицы Кондопоги

Новости. Экономика
11:45, 31 Января 2020
фото: © "Ростелеком"
Загрузка...

В конце 2019 года "Ростелеком" завершил модернизацию системы наружного освещения в городе Кондопоге.

Специалисты компании демонтировали устаревшее оборудование и вместо него установили около 2,5 тыс светодиодных приборов, при этом общественные места с недостаточной освещенностью были дополнительно обеспечены уличными фонарями.

Энергосберегающие лампы появились на 61 улице города, в том числе во дворах жилых домов и на пешеходных переходах, на автомобильных парковках, в городских скверах и популярных местах прогулок, рядом с лютеранской церковью и у железнодорожного переезда.

Для отслеживания работы нового оборудования в городе установлена автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО). Дистанционно в режиме 24/7 она управляет "умным светом": собирает данные о потреблении электроэнергии и режимах работы освещения, а также анализирует работоспособность энергосистем и информирует при возникновении неисправности на линии.

Виталий Садовников, глава администрации Кондопожского муниципального района:

"Впервые за последние двадцать лет существования городских энергосетей в Кондопоге прошла модернизация систем наружного освещения. К этому мы готовились в течение восьми месяцев: согласовывали с энергетиками, юристами и экономистами, ездили в города, где подобный проект уже был реализован. Анализ данных показал, что за год на обслуживание прежней системы освещения – замену, покупку и ремонт светильников – администрация тратит около 3,5 млн рублей. Согласно новому энергосервисному контракту, который заключен на семь лет, установка энергосберегающих ламп и гарантийные обязательства входят в его стоимость на весь срок действия. Таким образом, мы экономим средства на потреблении электроэнергии, освобождаем подстанции от дополнительной энергетической нагрузки и за счет использования умных технологий делаем город современным".

Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком":

"Монтаж систем наружного освещения – один из элементов федеральной программы “Умный город”, над выполнением которой работает "Ростелеком". Кондопога стал вторым по счету городом Карелии, где компания реализовала проект по энергоэффективности. Работа, рассчитанная на семь лет, позволит администрации района устранить энергопотери и снизить потребление электроэнергии. Ее общая экономия может достигать до 70% от текущего уровня".

Ранее в 2019 году "Ростелеком" установил энергосберегающие фонари в городе Кемь и на северо-западе Карелии в малых населенных пунктах Надвоицкого городского поселения.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:27
Без политики
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
Новые модные комбинации от "Экономаркета", который находится в ТРЦ "Тетрис", подобранные стилистом.
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
30.01.2020 09:50
Штраф – лопатой по стеклу 2
30.01.2020 09:05
архив чтиво

Медиа

Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 12:00
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»