"Ростелеком" подключил к энергосберегающему освещению улицы Кондопоги

В конце 2019 года "Ростелеком" завершил модернизацию системы наружного освещения в городе Кондопоге.

Специалисты компании демонтировали устаревшее оборудование и вместо него установили около 2,5 тыс светодиодных приборов, при этом общественные места с недостаточной освещенностью были дополнительно обеспечены уличными фонарями.



Энергосберегающие лампы появились на 61 улице города, в том числе во дворах жилых домов и на пешеходных переходах, на автомобильных парковках, в городских скверах и популярных местах прогулок, рядом с лютеранской церковью и у железнодорожного переезда.



Для отслеживания работы нового оборудования в городе установлена автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО). Дистанционно в режиме 24/7 она управляет "умным светом": собирает данные о потреблении электроэнергии и режимах работы освещения, а также анализирует работоспособность энергосистем и информирует при возникновении неисправности на линии.



Виталий Садовников, глава администрации Кондопожского муниципального района:



"Впервые за последние двадцать лет существования городских энергосетей в Кондопоге прошла модернизация систем наружного освещения. К этому мы готовились в течение восьми месяцев: согласовывали с энергетиками, юристами и экономистами, ездили в города, где подобный проект уже был реализован. Анализ данных показал, что за год на обслуживание прежней системы освещения – замену, покупку и ремонт светильников – администрация тратит около 3,5 млн рублей. Согласно новому энергосервисному контракту, который заключен на семь лет, установка энергосберегающих ламп и гарантийные обязательства входят в его стоимость на весь срок действия. Таким образом, мы экономим средства на потреблении электроэнергии, освобождаем подстанции от дополнительной энергетической нагрузки и за счет использования умных технологий делаем город современным".



Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО "Ростелеком":



"Монтаж систем наружного освещения – один из элементов федеральной программы “Умный город”, над выполнением которой работает "Ростелеком". Кондопога стал вторым по счету городом Карелии, где компания реализовала проект по энергоэффективности. Работа, рассчитанная на семь лет, позволит администрации района устранить энергопотери и снизить потребление электроэнергии. Ее общая экономия может достигать до 70% от текущего уровня".



Ранее в 2019 году "Ростелеком" установил энергосберегающие фонари в городе Кемь и на северо-западе Карелии в малых населенных пунктах Надвоицкого городского поселения.

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