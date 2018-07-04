Руководитель УФНС рассказал, как некоторые жители Карелии пытаются заработать на банкротстве

Рост числа физических лиц, признанных банкротами в Карелии, связан, в том числе, с желанием предприимчивых граждан заработать на процедуре банкротства.

Такое мнение высказал новый руководитель управления Федеральной налоговой службы по Карелии Александр Гнедых на заседании правительства, где обсуждался вопрос об увеличении поступлений доходов в бюджет.

"Несколько лет назад вступил в силу закон о банкротстве физлиц, и некоторые наши жители, особенно те, которые взяли кредит в банке, слушают некоторых дельцов, которые владеют этим реестром, которые говорят: за определенную плату мы организуем вам процедуру банкротства, походит за вами исполнительный лист, но банк с вас ничего не взыщет. Тем самым количество банкротных физических лиц растет", - сказал Гендых.

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