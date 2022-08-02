Руководители госучреждения в Карелии выписывали сотрудникам премии и забирали себе эти деньги

Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело против руководителей регионального филиала федерального госучреждения – они обвиняются в хищении денег организации.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

В совершении преступления обвиняются начальник, главный бухгалтер и бухгалтер учреждения.

«По данным следствия, в 2020 году обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства на сумму не менее 120 тысяч рублей путем выдачи сотрудникам учреждения премий в завышенных размерах с последующим изъятием данных денежных выплат. Затем денежные средства присваивались начальником предприятия и расходовались по личному усмотрению», — говорится в сообщении.

Следствие не раскрывает название организации, но указывает сферу деятельности — «транспортировка и доставка специальной корреспонденции и грузов».

Преступление было раскрыто в результате совместных действий сотрудников Следственного комитета и ФСБ.