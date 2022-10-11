С 1 декабря в России начал действовать цифровой полис ОМС

С декабря россияне могут не носить с собой медицинский полис для получения бесплатной помощи.

С 1 декабря жители нашей страны вправе не носить с собой медицинский полис для получения бесплатной помощи. Достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет, пишет «РИА Новости».



Ранее, чтобы получить медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, нужно было иметь при себе полис на бумажном носителе или в виде пластиковой карты.



В пресс-службе федерального фонда ОМС сообщали, что технологии для введения цифрового полиса отработаны.



В Минздраве России пояснили, что благодаря этим изменениям жизнь пациентов может значительно упроститься, так как электронный полис нельзя потерять или забыть дома.



Кроме того, все новорожденные теперь будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС.



Автоматически будут добавляться в регистр и данные о лицах, получивших гражданство России.