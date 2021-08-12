С начала года Сбербанк на Северо-Западе в два раза нарастил рефинансирование потребительских кредитов других банков

За 7 месяцев 2021 года объем рефинансирования потребительских кредитов других банков в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15 млрд рублей.

Из них третья часть — в Санкт-Петербурге. В количественном выражении прирост по СЗФО – 83%, в Петербурге — 73%.

Лидеры по приросту — Республика Карелия, Псковская, Архангельская и Новгородская области, где количество выданных кредитов по программе рефинансирования увеличилось в 2 раза.

«Популярность и востребованность программ рефинансирования растёт с каждым годом. Люди стали больше доверять этому продукту, потому что выгода от грамотного перекредитования очевидна: снижается ставка и соответственно финансовая нагрузка на заёмщика. Также можно продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату. В Сбербанке услуга доступна онлайн, без очередей и справок. Удобный процесс и выгодные ставки позволяют нашим клиентам за считанные минуты получить денежные средства и снизить свои кредитные платежи», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Процедурарефинансирования в Сбербанке простая и понятная. Банк одобряет заём, вносит средства на счёт клиента, чтобы он мог погасить предыдущие кредиты.

До конца сентября 2021 года потребительский кредит на рефинансирование в Сбербанке можно оформить по рекордно низкой ставке — от 8,9%. Такие условия доступны по кредитам на срок до года и сумму от 1 млн рублей.

Ставка также снизилась и для кредитов до 1 млн рублей, нижняя граница ставки в таком случае составит 10,9%.

Оценить возможности для взятия кредита, а также определить сумму, которую, с высокой вероятностью, одобрит банк, каждый клиент может с помощью сервиса «Кредитный потенциал».

Сервис детально проанализирует всю имеющуюся у банка информацию о доходах и кредитных обязательствах клиента, включая лимиты по кредитным картам и договорам поручительства, и после расчета кредитного потенциала сформирует клиенту персональные предложения по всем доступным ему кредитным продуктам. В настоящее время сервисом уже пользуются ежемесячно порядка 5 млн человек.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

Ставки рефинансирования

Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах диапазона. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.

Сумма кредита 3 — 12 мес. 13 — 60 мес. до 300 000 ₽ от 10,9% до 16,9% от 12,9% до 16,9% от 300 000 до 1 000 000 ₽ 10,9% 12,9% от 1 000 000 ₽ 8,9% 11,9%

При рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%.

Общая информация о Потребительском кредите на рефинансирование кредитов: https://www.sberbank.ru/common. Ген.лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru .