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Сбер первым в России получил статус глобального аккредитованного работодателя ACCA

Новости. Общество
16:40, 05 Июля 2021
фото: © Сбербанк

Сбер стал первой компанией в России, получившей глобальную аккредитацию международной профессиональной ассоциации АССА, объединяющей специалистов в области финансов, аудита и учета (Association of Chartered Certified Accountants).

Таким образом Сбер присоединился к более 7500 организациям по всему миру, имеющим статус ACCA Approved Employer.

В декабре 2020 года Сбер получил статус аккредитованного АССА работодателя в России. Получение глобального статуса АССА еще раз подтвердило, что Сбер соответствует высоким мировым стандартам обучения и профессионального развития своих сотрудников.

«Успех компании определяется ее командой. Получение Сбером статуса глобального аккредитованного АССА работодателя будет способствовать привлечению и развитию лучших талантов и позволит всем сотрудникам участвовать в программах ACCA, разработанных на базе лучших мировых практик», — сказала старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико. 

«Мы внимательно следим за успехами группы Сбер в России и за рубежом и отмечаем лидерство компании в развитии инновационного бизнеса и экосистемы будущего, продвижении ESG-повестки, поддержке образования и здравоохранения, содействии финансовой грамотности населения и реализации общественных инициатив в стране. Наше партнерство с группой не только в России, но и на глобальном уровне, станет основой для постоянного развития специалистов в получении наиболее востребованных профессиональных квалификаций и успешного решения бизнес-задач», — поделилась глава ACCA в России, Беларуси и Армении Татьяна Геращенко.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк
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