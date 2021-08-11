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Сбер разместил изображения российских олимпийцев на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране

Новости. Общество
15:35, 12 Августа 2021
фото: © sports.ru

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В рамках проекта «Российские истории» Сбер разместил изображения российских спортсменов — победителей и призёров Олимпиады в Токио — на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране.

Эти позитивные образы напоминают клиентам банка о силе воли, стойкости и целеустремлённости наших олимпийцев, сумевших показать великолепные результаты в сложных условиях. В акции представлены такие дисциплины, как спортивная и художественная гимнастики, борьба, стрельба, синхронное плавание и другие. Идею уже поддержали звёзды мировой художественной гимнастики, серебряные призёры Олимпиады — сёстры Дина и Арина Аверины. Также СберПервый предложил спортсменкам сотрудничество — сделал пас от первых первым.

Опрос, который ВЦИОМ проводил накануне Олимпиады, показал, что 97% россиян не могут назвать ни одного российского участника Игр в Токио. Мы решили, что это несправедливо и мы хотим помочь повысить узнаваемость наших олимпийцев. У Сбера есть проект «Российские истории», который рассказывает в рекламе о героях среди нас — и наши спортсмены как раз такие герои, мы благодарны, что можем рассказать стране об их историях успеха и мотивировать людей на новые победы, не только в спорте — в жизни».

«Это отличная идея. Страна должна знать своих героев, и не только в лицо — и вид спорта, имя, фамилию. Потому что мы едем на соревнования защищать честь страны, а когда люди не знают ни тебя, ни твой вид спорта — это становится обидно», сказал старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

«Российские истории» — это проект Сбера, рассказывающий о людях и героях среди нас. О тех, кто заботится о других, порой даже жертвуя собой. О людях, благодаря которым мы уверены в своём будущем, которые вдохновляют. На странице проекта любой желающий может поделиться вдохновляющей историей об известных ему героях, достойных того, чтобы о них узнала вся страна», рассказала серебряный призёр Олимпиады в Токио Дина Аверина.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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