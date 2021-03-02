Сбербанк зафиксировал рекордный за время пандемии рост расходов россиян

Россияне меньше опасаются коронавируса и тратят больше: в феврале расходы на товары и услуги выросли на максимальные с начала пандемии 2,6 процента в годовом выражении.

Об этом говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс", передает РИА Новости.

Аналитики считают, что проявляется "эффект базы" (бурный рост на фоне крайне низкого старта) в услугах. Так, спрос в сервисном секторе в 2020 году начал снижаться уже в середине февраля, что теперь будет несколько завышать показатели. При этом падение расходов в этом секторе в прошлом месяце замедлилось до 13,5 процента в годовом выражении против 18,4 процента в январе.

Остальные расходы россиян остаются выше прошлогодних. Так, темпы роста трат на продукты составили в феврале 5,4 процента против 6,1 месяцем ранее, а расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,7 процента (9,6 в январе).

Ранее финансы домохозяйств подсчитали и аналитики холдинга "Ромир". Их показатель — индекс "свободных денег", который отражает динамику соотношения доходов и расходов — вырос на 82 процента. Исследователи отметили, что россияне стали больше копить, чем тратить, и подчеркнули, что рост индекса не указывает на увеличение доходов. Он отражает способность людей накапливать средства или тратить их на крупные покупки.