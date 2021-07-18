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Segezha Group активно помогает тушить лесные пожары в Карелии

Новости. Общество
19:17, 19 Июля 2021
фото: Segezha Group

АО «Сегежский ЦБК» оказывает максимальное содействие лесоохране, МЧС России и органам власти в ликвидации очагов возгорания в Сегежском районе.

Из-за аномально высоких температур на территории Республики Карелия бушуют 25 лесных пожаров на площади 4 365 га.  АО «Сегежский ЦБК» (входит в Segezha Group, MOEX: SGZH АФК «Система») оказывает максимальное содействие лесоохране, МЧС России и органам власти в ликвидации очагов возгорания в Сегежском районе. В районе зафиксировано пять пожаров.

Для борьбы с огнем на комбинате сформирован отряд, в который входят порядка 100 сотрудников предприятия и филиала СЦБК по лесным ресурсам, выделено более 40 единиц техники.

Специалисты компании создают заградительные противопожарные минерализированные полосы вокруг населённых пунктов, доставляют питьевую воду, ранцевые лесные огнетушители жителям, находящимся в зоне задымления.  Населению выдано более 400 респираторов.  Предприятие обеспечивает трехразовым питанием аэромобильную группировку МЧС Карелии и пожарных расчетов Сегежи.

«Работа оперативного штаба находится под моим личным контролем, на комбинате сформирована добровольная пожарная дружина, выделены необходимая техника и ресурсы.

В Сегежском районе координируем усилия с руководителями тушения пожаров, МЧС, Минприроды и Авиалесохраной. Подключаемся, где не хватает людей и техники, где огонь угрожает населенным пунктам.  Среди сотрудников компании много волонтеров, которые вышли на борьбу с огнем по зову сердца, добровольно. Я благодарю наших сотрудников за профессионализм и самоотверженную помощь. Сегежский комбинат продолжает работать в штатном режиме, на территории лесной аренды компании – без происшествий, обстановка контролируется», - отмечает президент Segezha Group Михаил Шамолин. 

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