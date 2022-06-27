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Segezha Group ставит новые известеохладители на Сегежском ЦБК

Новости. Общество
14:58, 06 Июля 2022
фото: © Segezha Group

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В рамках экологической программы Сегежского ЦБК Segezha Group проводит замену охладителей извести на всех трех известерегенерационных печах в химическом корпусе комбината.

Инвестиции составляют около 120 млн руб. Общая стоимость экологической программы — 1,5 млрд руб.

Новое оборудование установлено уже на двух печах — ИРП-2 и ИРП-3. Выведенные из эксплуатации холодильники использовали здесь более 30 лет. За всю историю комбината их полная замена произведена впервые.

Разработало проект и монтирует оборудование ООО «Цемек Минералс». Эта инжиниринговая компания специализируется на комплексных решениях в сфере строительства и модернизации промышленных предприятий. Производство оборудования для Сегежского ЦБК выполнил подрядчик из Китая.

«В силу объективных причин сроки реализации проекта сдвинулись. При этом первая часть основных работ выполнена: старое оборудование двух ИРП демонтировано, новое — установлено. В ближайшее время приступаем к сбору последнего комплекта печи. Охладитель извести ИРП-1 будет меняться с конца июля до ориентировочно начала осени. Для нас это последний и самый сложный охладитель извести, так как он расположен в труднодоступной части цеха и требует дополнительных подготовительных работ», — отмечает директор по экологии Segezha Group Вячеслав Мутьев.

Новые известеохладители повысят эффективность технологического процесса. Они обеспечат должную герметичность при охлаждении извести после печей обжига и она практически перестанет попадать в сбрасываемый воздух. Таким образом, замена холодильников на известерегенерационных печах комбината позволит ощутимо улучшить состояние окружающей среды в Сегеже.

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