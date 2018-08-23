Сегежский ЦБК завершает модернизацию производства

Segezha Group завершит модернизацию Сегежского ЦБК в Карелии осенью этого года установкой многотопливного котла.

Установкой многотопливного котла производительностью 120 тонн пара в час завершается реализация начатого в 2015 году инвестиционного проекта модернизации Сегежского ЦБК. Запуск современной котельной установки на биомассе с объектами подготовки и подачи топлива намечен на осень этого года, сообщают "Вести Карелии".

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