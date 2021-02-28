Сельхозкооперативам Карелии изменили правила выдачи субсидий

Правительство Карелии внесло изменения в порядок представления из бюджета республики субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии.

Например, субсидии можно получить на приобретение имущества в целях его последующей передачи в собственность членов кооператива, приобретение крупного рогатого скота для замены больных животных, принадлежащих членам кооператива.

На какие еще цели выдают субсидии кооперативам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".