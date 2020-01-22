890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчане вновь могут следить за движением автобусов онлайн 3
Сегодня 10:57
Подростка, получившего тяжелые травмы в ДТП в Карелии, на самолете доставили в Москву
22.01.2020 18:50
Задержали мужчину, грозившего расстрелять офис в Петрозаводске из гранатомета (ВИДЕО) 4
Сегодня 06:40
Бывший замначальника таможенного поста в Карелии стал фигурантом уголовного дела
Сегодня 07:25

Банкротство грозит сельхозпредприятию, считавшемуся одним из лучших в Карелии

Новости. Экономика
09:51, 23 Января 2020
фото: Виталий Голубев/ИА "Республика"
Загрузка...

Компания "Маяк", которая занимается молочным животноводством, накопила крупные долги по налогам и заработной плате и оказалась на грани банкротства.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

По его мнению, одной из причин ухудшения финансового состояния предприятия стало "неэффективное управление" и нежелание собственников вкладывать дополнительные инвестиции.

При этом собственники "выбрали тактику давления на власти Карелии", добавил министр.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2020-01-23 14:54:54
Ещё пряжинский голодомор не забыли и тут снова устроили бардак . Минсельхоз надо разгонять , а руководителя под суд отправлять за развал с.х в регионе .
бюджет
2020-01-23 14:09:16
Полтора с/х предприятия в Карелии, но Министерство не может организовать «нормальную» работу! Чем министерство вообще занимается?
новый
2020-01-23 12:44:51
Лабинов намного полезней Шандаловича. Кстати, хде Реут ?
User
2020-01-23 11:22:25
И еще одно предприятие подняли с колен. А впереди новые рывки, хапки, плевки...
zanoza
2020-01-23 10:49:45
"По словам министра, если дело дойдет до банкротства «Маяка», правительство готово будет рассмотреть возможность передачи предприятия в республиканскую собственность".
Из чего следует вывод, что власть Карелии заинтересована в продаже данного с/х предприятия. Такими темпами в Карелии скоро всё, что более -менее на плаву, будет распродано. Созидать не умеют, только продавать научились, потому регион и оказался на дне социально-экономического развития.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
22.01.2020, 09:16
Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
21.01.2020, 07:24
Петербургский предприниматель предложил построить в Петрозаводске метро
16.01.2020, 09:56
Волки загрызли собак в поселке Карелии

Аналитика

Сегодня 13:33
Обществоведение
Куда пропала взятка
В Управлении следственного комитета по Карелии потерялись 165 тысяч рублей, являющихся вещественным доказательством по делу о взятке.
Преимущества баннерной рекламы
Сегодня 09:04
Десять лучших книг 2019, которые вы могли пропустить 3
22.01.2020 12:10
Два детских садика на район
22.01.2020 10:45
Как "телесный терапевт" органом руководил 2
21.01.2020 16:10
Вся аналитика

Чтиво

22.01.2020 09:00
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Как восстановить волосы зимой: подборка бюджетных средств
20.01.2020 12:02
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

Крещенские купания в Петрозаводске - 2020
20.01.2020 11:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»