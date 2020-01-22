Банкротство грозит сельхозпредприятию, считавшемуся одним из лучших в Карелии

Компания "Маяк", которая занимается молочным животноводством, накопила крупные долги по налогам и заработной плате и оказалась на грани банкротства.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

По его мнению, одной из причин ухудшения финансового состояния предприятия стало "неэффективное управление" и нежелание собственников вкладывать дополнительные инвестиции. При этом собственники "выбрали тактику давления на власти Карелии", добавил министр. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".