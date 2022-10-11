Сельское хозяйство Карелии увеличило производство в 2022 году

Производство продукции на сельскохозяйственных предприятиях Карелии выросло за 9 месяцев 2022 года на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
Рост производства произошел за счет увеличения выпуска молока и мяса.
Кроме того, объем заготовки кормов сельскохозяйственными организациями превысил уровень прошлого года более, чем на 30%.
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