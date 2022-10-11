Сельское хозяйство Карелии в этом году увеличило налоговые отчисления на 40%

За 11 месяцев этого года аграрный сектор заработал для казны Карелии 2,3 млрд рублей.

Сельское хозяйство республики за 11 месяцев уходящего года отчислит в региональный бюджет более 2,3 млрд рублей налоговых доходов.



Это на 37% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в республиканском Минсельхозе.



В частности, экономически успешными были следующие отрасли:



- «растениеводство и животноводство» - 176,1 млн рублей (в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя);



- «рыболовство и рыбоводство» - 1 млрд рублей (+131%);



- «производство пищевых продуктов» - 314,2 млн рублей (+134%);



- «производство напитков» – 813,5 млн рублей (+137%).