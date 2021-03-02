Семь заключенных в Карелии сделали шаг к отказу от алкогольной и наркотической зависимости

В больнице для заключенных действует ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, сообщили в УФСИН Карелии.

Данная программа включает в себя мероприятия психологического, воспитательного и социального характера.

Ежедневно сотрудниками всех служб учреждения проводятся лекционные мероприятия на профилактику алкогольной и наркотической зависимостей.

Так, 1 марта этого года очередная группа из семи осужденных получила сертификаты об успешном прохождении курса социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

"Проходя курс программы социально-психологической работы, осужденные делают шаг к отказу от алкогольной и наркотической зависимости. Для кого-то из них – это шанс для восстановления нормальных взаимоотношений с близкими людьми, которые когда-то отвернулись от них", - отмечает начальник психологической лаборатории ФКЛПУ РБ-2 Евгений Гладков.