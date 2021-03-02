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Семь заключенных в Карелии сделали шаг к отказу от алкогольной и наркотической зависимости

Новости. Общество
11:13, 03 Марта 2021
фото: © УФСИН Карелии
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В больнице для заключенных действует ведомственная программа социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, сообщили в УФСИН Карелии.

Данная программа включает в себя мероприятия психологического, воспитательного и социального характера.

Ежедневно сотрудниками всех служб учреждения проводятся лекционные мероприятия на профилактику алкогольной и наркотической зависимостей.

Так, 1 марта этого года очередная группа из семи осужденных получила сертификаты об успешном прохождении курса социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

"Проходя курс программы социально-психологической работы, осужденные делают шаг к отказу от алкогольной и наркотической зависимости. Для кого-то из них – это шанс для восстановления нормальных взаимоотношений с близкими людьми, которые когда-то отвернулись от них", - отмечает начальник психологической лаборатории ФКЛПУ РБ-2 Евгений Гладков.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-03 11:53:10
Ночной фотограф даже палец о палец не ударил для отказа от педофильной зависимости. Отсиживается в сизо и очень боится ехать на строгий режим. Зато как смело показывал фиги в интернете..
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