Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Петрозаводске

Несчастный случай произошел на улице Коммунистов.

Как сообщили сегодня на планерном совещании в администрации Петрозаводска, 2 июля около 20:00 в доме № 61 по улице Коммунистов произошел несчастный случай. Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.

В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии девочки.

«Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Жизни девочки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе министерства.