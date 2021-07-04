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Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Петрозаводске

Новости. Общество
12:35, 05 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

Несчастный случай произошел на улице Коммунистов.

Как сообщили сегодня на планерном совещании в администрации Петрозаводска, 2 июля около 20:00 в доме № 61 по улице Коммунистов произошел несчастный случай. Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.

В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии девочки.

«Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Жизни девочки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе министерства.

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