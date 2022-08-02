Северное сияние озарило небо над Петрозаводском (ФОТО)

Жительница Древлянки ночью из окна своей квартиры сфотографировала северное сияние.

В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» опубликованы фото петрозаводчанки Надежды Барановой.

Девушка живет на древлянке и на своей странице в соцсети разместила фото северного сияния и написала: «Сегодня ночью из окна своей квартиры увидела северное сияние».