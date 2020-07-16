890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шумных соседей в России хотят штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей 4
16.07.2020 22:00
Лиминчук рассказал, почему Жданова покинула пост лидера "Единой России" в парламенте Карелии 10
Сегодня 07:25
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Сегодня 09:00
Совершивший смертельное ДТП водитель продолжает гонять по Петрозаводску, нарушая ПДД (ВИДЕО) 8
Сегодня 11:58
Руководители известного гипермаркета в Петрозаводске обвиняются в уклонении от уплаты налогов 2
Сегодня 08:05
Мишустин пообещал усилить защиту заемщиков от коллекторов 1
16.07.2020 20:40

Школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Новости. Общество
19:40, 17 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания.

В прошлом году Грейс обвинили в нападении и краже, ей разрешили остаться на свободе на испытательном сроке. Однако в мае этого года судья направила 15-летнюю девочку в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является нарушением условий, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Detroit Metro Times.

Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган назвали решение суда "более чем вызывающим беспокойство". Отмечается, что школьница страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно даются онлайн-занятия, на которые учебные заведения были вынуждены перейти в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в США федеральный судья окружного суда по Центральному округу Калифорнии приказала освободить детей мигрантов, которые содержатся с родителями в американских иммиграционных тюрьмах. Судья Долли Джи выступила против продолжительных арестов семей мигрантов во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Она сослалась на вспышку COVID-19 в двух из трех исправительных учреждений Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), где содержат детей мигрантов, и заявила, что времени для полумер больше нет. Решение Джи касается 124 несовершеннолетних, которые провели более 20 дней в иммиграционных тюрьмах ICE.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Фима
2020-07-17 19:50:17
Жёстко....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»