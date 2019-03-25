Шнуров рассказал, чем займется после ухода из группы

Сергей Шнуров сказал, что новый вид деятельности обогатит его.

Музыкант признался, что будет рисовать и продавать картины. По слова Сергея Шнурова, его успокаивает этот вид деятельности, пишет издание "Дни.ру".

"Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно. Ну да, помалюю что-нибудь", – сказал лидер группировки "Ленинград".

Ранее Сергей Шнуров уже увлекался живописью. Он рассказал, что однажды ему удалось продать свою картину за 30 тысяч евро. Музыкант отметил, что его полотна пользуются спросом и продаются за нормальные деньги.

Сергей Шнуров сказал, что не привык заниматься не коммерческими проектами, поэтому если и будет рисовать, то только для того, чтобы обогатиться. Первая выставка работ музыканта состоялась еще в 2006 году. Ему удалось продать почти все полотна.