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Новости. Общество
15:18, 27 Ноября 2018
фото: Pixabay

Синоптики рассказали, надолго ли пришли морозы в Карелию

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Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на ближайшую неделю на территории республики.

По словам Елены Ишкиной, на днях пришедшие морозы продержатся недолго. Причина тому – смена циклонов.

Ближайшие несколько дней в Карелии ожидается похолодание. Придет североатлантический циклон. Температура воздуха опустится до -10, -15 градусов. Ожидается сильный ветер, до 17 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

А уже 29 ноября на территории республики вновь потеплеет. В южных и западных районах будет плюсовая температура. Выпадет мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

 

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Комментарии

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Lana
2018-11-27 15:29:28
Чушь какая-то! Где вы морозы, а-ууууууу? Если такие специалисты в Карельском гидрометцентре работают, которые после пенсии дипломы защищают, то морозы видимо нас в июле "порадуют".
Гость
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