Синоптики рассказали, надолго ли пришли морозы в Карелию

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Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на ближайшую неделю на территории республики.
По словам Елены Ишкиной, на днях пришедшие морозы продержатся недолго. Причина тому – смена циклонов.
Ближайшие несколько дней в Карелии ожидается похолодание. Придет североатлантический циклон. Температура воздуха опустится до -10, -15 градусов. Ожидается сильный ветер, до 17 метров в секунду. Преимущественно без осадков.
А уже 29 ноября на территории республики вновь потеплеет. В южных и западных районах будет плюсовая температура. Выпадет мокрый снег. На дорогах будет гололедица.
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