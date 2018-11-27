Синоптики рассказали, надолго ли пришли морозы в Карелию

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на ближайшую неделю на территории республики.

По словам Елены Ишкиной, на днях пришедшие морозы продержатся недолго. Причина тому – смена циклонов.

Ближайшие несколько дней в Карелии ожидается похолодание. Придет североатлантический циклон. Температура воздуха опустится до -10, -15 градусов. Ожидается сильный ветер, до 17 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

А уже 29 ноября на территории республики вновь потеплеет. В южных и западных районах будет плюсовая температура. Выпадет мокрый снег. На дорогах будет гололедица.