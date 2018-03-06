Синоптики рассказали о погоде на 7 марта в Карелии

В среду, 7 марта, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до -14 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики без осадков, ночью возможен туман.

Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, юго-восточный слабый, на юго-западе умеренный.

Температура воздуха ночью -20, -25, местами до -32 градусов по Цельсию; на юго-западе -13, -18. Днем -5, -10, местами до -14.

В Петрозаводске небольшая облачность, без осадков.

Температура ночью -23, -25, а днем -8, -10 градусов.