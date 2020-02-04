Сказочный герой Борей зачитал реп на открытии фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)

Торжественное открытие ХIX международного конкурса снежных и ледовых скульптур "Гиперборея" состоялось 4 февраля в отеле Cosmos Petrozavodsk.

На открытии фестиваля легендарный герой сказочной страны Гипербореи Борей зачитал рэп, Йети вручал подарки, а Марьяне раздавала клюкву, а мыши с зеркальными головами плясали под гиперборейский гимн.

На улице Куйбышева, 26 4 февраля отрылась "Резиденция Борея". До 2 марта с 12.00 до 20.00 жители и гости Петрозаводска могут сфотографироваться на волшебном троне и купить сувениры с символикой фестиваля. Из резиденции можно отправить авторскую открытку в любую точку мира. Здесь же у всех будет возможность погадать на древних рунах и принять участие в мастер-классе по изготовлению карельского оберега.

Власти Петрозаводска решили возобновить карнавальное шествие, визуально-образное решение которого разрабатывается на основе материалов интернет-проекта "100 символов Карелии".

Все основные праздничные мероприятия с массовым гулянием состоятся 8 февраля. Горожан и гостей ждут фестиваль "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи". Для любителей скандинавской ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска, Череповца, Финляндии будут подготовлены две дистанции в 4 и 8 км по набережной Онежского озера. Все желающие смогут принять участие в "Марше здоровья" на 2 км без учета времени.

По традиции на площадке у ротонды будет проходить программа "Зимняя Калакунда", где гостей всех будут угощать рыбным супом Лохикейтто. В квартале исторической застройки Петрозаводска музей "Кижи" проведет зимний праздник "Арт-зима в Старом городе", темой которого станут "Северные узоры".

Завершится праздник вечером 8 февраля церемонией награждения мастеров, выступлением в 19.00 группы "Отпетые мошенники" и фейерверком, который прогремит над городом в 20.00.

Программа праздника здесь.

Смотрите фото и видео с торжественного открытия "Гипербореи".