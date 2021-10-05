«Славмо» приглашено на совещание по вопросу поставки молока. А не поздно ли?

В АО «Славмо» 4 октября поступило приглашение от Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия принять участие в совещание по вопросу реализации сырого молока.

Дата проведения совещания – 16 октября, место проведения – ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское».

После получения приглашения, в телефонном разговоре с представителями министерства, исполнительным директором АО «Славмо» Булдаковым А.И. было предложено, перенести дату проведения совещания на более ранний срок, а именно на 5 или 6 октября. Проведение совещания 16 октября может не иметь смысла, так как из-за сложившейся обстановки АО «Славмо» вынуждено в ближайшее время найти новых поставщиков сырья и заключить с ними договоры на поставку сырого молока, в том числе и из-за пределов республики. В дальнейшем это может негативно сказаться на производственной деятельности АО «Племсовхоз «Мегрега» и ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское». Официальное письмо АО «Славмо» с просьбой о переносе даты проведения совещания направлено в Минсельхоз Республики Карелия 5 октября, в 9 часов утра.

Также выяснилось, что в настоящее время министр Лабинов В.В. находится в командировке на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2021», где пробудет до конца мероприятия. А затем глава Минсельхоза отправится в отпуск, который продлится до 15 октября.