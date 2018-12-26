Следком Карелии напомнил местным чиновникам о запрете дарить и получать подарки

В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками управление следственного комитета по Республике Карелия опубликовало на официальном сайте памятку о наличии законодательно установленного запрета дарить и получать подарки.

"Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков работникам отдельных организаций, лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей. Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями", - сообщает ведомство.

Получение должностным лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность, отмечают в следственном комитете.

Кроме того, получение подарков должностным лицам во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляет функции управления или контроля, является нарушением установленного запрета.

"Воздержаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполнения работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено", - сообщает следком.