Служба крови Карелии нуждается в донорах

Станция переливания крови Петрозаводска испытывает потребность во всех отрицательных группах крови.

В летний период запасы крови снижаются, постоянно имеется нехватка крови. На сегодняшний день есть большая потребность во всех отрицательных группах крови, особенно в О (I) группе резус отрицательной, пишут в паблике "Станция переливания крови города Петрозаводск".

Доноров всех групп крови ждут на станции на улице Пирогова 4а с 8.00 до 12.30.

"Доноров с отрицательным резусом-ПРИМА просим предварительно звонить по телефону 76-42-65 и 8-965-817-10-85 с 13.00 до 15.00 в рабочие дни", - сообщается в паблике.