Служба крови Карелии нуждается в донорах

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Станция переливания крови Петрозаводска испытывает потребность во всех отрицательных группах крови.
В летний период запасы крови снижаются, постоянно имеется нехватка крови. На сегодняшний день есть большая потребность во всех отрицательных группах крови, особенно в О (I) группе резус отрицательной, пишут в паблике "Станция переливания крови города Петрозаводск".
Доноров всех групп крови ждут на станции на улице Пирогова 4а с 8.00 до 12.30.
"Доноров с отрицательным резусом-ПРИМА просим предварительно звонить по телефону 76-42-65 и 8-965-817-10-85 с 13.00 до 15.00 в рабочие дни", - сообщается в паблике.
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