Сменивший собственника Литейный завод "Петрозаводскмаш" добился рекордных показателей

ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш", у которого в 2019 году сменился собственник, резко нарастило производство и добилось рекордной выручки.

Об этом сообщил директор завода Вадим Тряпичкин на заседании Регионального совета Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

По его словам, по итогам 2020 года объем выручки предприятия достигнет 1,2 млрд рублей – эта сумма впервые превысит рекордный показатель 2012 года, когда выручка завода составила около 800 млн рублей.

"Если до 2019 года основная наша проблема была заказы, то сейчас у нас до 2025 года весь объем практически продан… Мы делаем совершенно другую продукцию, которая во много раз дороже", - пояснил Тряпичкин.

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