Снижение НДФЛ до отрицательного пробудит у населения интерес к работе, считает глава ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести вычет по НДФЛ для малоимущих семей "вплоть до отрицательного" для стимулирования занятости населения.

Такое предложение он озвучил в ходе Московского финансового форума.

"Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе США, используется система стимулирования занятости, то есть когда мы пытаемся из безработных сделать людей работающих, простимулировать их интерес к работе. И одним из них может являться как бы вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного", - сказал Костин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".