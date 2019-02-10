Собчак назвала критерии человеческой глупости

Телеведущая и политик Ксения Собчак назвала признаки человеческой глупости.

На своей странице в Instagram она рассказала, что именно это качество ей сложнее всего принять в окружающих, передают "Известия".

По мнению Собчак, отсутствие ума можно определить по твердой убежденности в своих словах, когда собеседник видит только собственную точку зрения и отказывается слышать других. При этом умеющий анализировать человек всегда сомневается в своей правоте, полагает ведущая.

"Как только вижу человека, неспособного для начала осознать, что его видение мира, отношений, людей не универсально, начинаю глубоко дышать и вспоминать о том, что категорично судить таких людей я не должна", — добавила общественный деятель.

В ноябре прошлого года Собчак раскрыла секрет успеха бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой. По ее мнению, зрители пытаются самоутвердиться путем наблюдения за артисткой, которую они считают глупее себя.