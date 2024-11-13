Сортировка мусора стала удобнее: в Сортавале увеличилось количество желтых контейнеров

В Сортавале появились новые контейнеры для раздельного сбора мусора.

Администрация Сортавальского поселения сообщила об установке дополнительных желтых контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО).

Теперь на 53 площадках по всему городу жители могут сдать бумагу, картон, пластик, стекло и металл. Всего установлено 100 контейнеров. В администрации подчеркнули, что для тех емкостей, которые нуждаются в ремонте, уже закуплены необходимые комплектующие.

Кроме того, отмечается, что с 11 ноября услугу по вывозу отсортированного мусора оказывают еженедельно, по понедельникам и пятницам. Собранные отходы направляют на сортировочную линию в Петрозаводск, где занимаются их переработкой.