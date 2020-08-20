Сотрудников УФСИН Карелии проверили на СПИД

Специалисты центра СПИД прочитали лекцию об инфекционных заболеваниям сотрудникам УФСИН и желающих проверили на ВИЧ, сообщили в ведомстве.

В уголовно-исполнительной инспекции медицинский психолог центр СПИД Арина Архипова провели информационно-просветительское мероприятие на тему "ВИЧ и СПИД: основные меры профилактики. Методы своевременной диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае развития заболевания".

В ходе беседы были рассмотрены вопросы профилактики и борьбы с различными инфекционными заболеваниями, а также способами защиты от них, демонстрировались видеоматериалы о борьбе с ВИЧ/СПИДом.

По окончании мероприятия были розданы материалы наглядной агитации с информацией о работе социально-психологических консультативных и реабилитационных центров, оказывающих помощь больным СПИДом и предупреждения заболевания, также сотрудники добровольно прошли тестирование на ВИЧ.