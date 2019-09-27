Социальное предпринимательство – бизнес или благотворительность?

Социальное предпринимательство в Карелии – перспективная сфера деятельности, привлекающая к себе всё более пристальное внимание.

О ней шла речь на презентационной сессии Регионального этапа Всероссийского Конкурса "Лучший социальный проект года – 2019", которая состоялась 26 сентября в коворкинг-центре "Точка Кипения".

Социальные проекты способны быть экономически эффективными – сотрудники Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия в этом уверены. Бизнес может приносить пользу людям и при этом быть окупаемым. Эту позицию сотрудники центра раскрыли во время презентационной сессии Регионального этапа Всероссийского Конкурса "Лучший социальный проект года – 2019".

На мероприятии обсуждались наиболее острые вопросы с сфере социального предпринимательства: что необходимо для запуска социально значимого проекта, какую государственную поддержку, в частности субсидии, может получить социальный предприниматель, чем в этом может помочь Центр инноваций в социальной сфере. Эти актуальные темы в своих выступлениях раскрыли первый заместитель министра экономического развития и промышленности республики Янина Свидская и генеральный директор Корпорации развития Карелии Марина Кувшинова.

Основной темой мероприятия была презентация Регионального этапа Всероссийского Конкурса "Лучший социальный проект года – 2019", которую представила руководитель Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия Марина Утицына. Цель конкурса – поиск инновационных проектов, призванных решать социальные проблемы и улучшать качество жизни населения. Его участниками могут стать предприниматели, чья деятельность ориентирована на достижение общественно полезных целей, при этом их проекты могут быть как уже реализованными, так и находиться в стадии реализации.

Заявки принимаются до 4 октября. Итоги конкурса будут подведены 30 октября 2019 года. Все участники получат информационную поддержку для продвижения своих проектов, в том числе в органах власти, а также возможность бесплатного участия в образовательных программах. Проекты-победители будут рекомендованы для участия во Всероссийском Конкурсе "Лучший социальный проект года – 2019".

Сотрудники Центра инноваций в социальной сфере Корпорации развития Республики Карелия будут рады проконсультировать вас и ответить на вопросы по телефону (8142) 44-54-00 или электронной почте utitsyna@kr-rk.ru. Будем рады видеть вас у нас в офисе на наб. Гюллинга, 11.

Узнать больше о V Всероссийском конкурсе "Лучший социальный проект года – 2019" можно на официальном сайте конкурса: konkurs.rgsu.net или на странице в ФБ: facebook.com/SocProekt2017.