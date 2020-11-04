Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился"

Заступивший на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Иван Белкин покинул пост.

О том, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции уволен главный врач республиканской инфекционной больницы Иван Белкин, сообщил в соцсети на своей Instagram-странице Кукурекин Эльдан – младший медбрат лечебного учреждения.

"Я являюсь младшим медицинском братом по уходу за пациентами в Республиканской инфекционной больницы города Петрозаводск. У меня есть вопрос к Минздраву РК, почему в разгар данной эпидемиологической обстановки происходит резкая смена руководства РИБ в лице главного врача Белкина И.В, человека, который компетентен в вопросах работы РИБ, в том числе в условиях COVID-19. В связи с его отстранением, я не уверен, что кто-то другой сможет так же оперативно решить проблему, с которой я и сотрудники нашего отделения столкнулись в апреле 2020 года, когда именно его решения обеспечили должную защиту наших близких, в связи с тем, что мы были в контакте с одним из первых COVID-19 положительным пациентом. На данный момент, с моей точки зрения есть несколько основных проблем, например, как количество койко-мест в самом учреждение или количество дежурных врачей, необходимого для сортировки ковидных пациентов. Я не думаю, что выше перечисленные проблемы можно решить путём отстранения нынешнего руководства ГБУЗ РК РИБ", - написал медбрат.

Редакция обратилась за комментарием по данному вопросу к главе Минздрава Карелии Михаилу Охлопкову, и он пообещал объяснить ситуацию.

Напомним, ранее республиканскую инфекционную больницу возглавлял Сергей Белов. Он уволился 19 апреля 2018 года после скандала, когда в СМИ были опубликованы фото, на которых пациентка запечатлела ужасающее состояние пищеблока инфекционной больницы.