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Соцсети: "главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске уволился"

Новости. Общество
08:05, 05 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Заступивший на должность главврача инфекционной больницы Карелии лишь два года назад Иван Белкин покинул пост.

О том, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции уволен главный врач республиканской инфекционной больницы Иван Белкин, сообщил в соцсети на своей Instagram-странице Кукурекин Эльдан – младший медбрат лечебного учреждения.

"Я являюсь младшим медицинском братом по уходу за пациентами в Республиканской инфекционной больницы города Петрозаводск. У меня есть вопрос к Минздраву РК, почему в разгар данной эпидемиологической обстановки происходит резкая смена руководства РИБ в лице главного врача Белкина И.В, человека, который компетентен в вопросах работы РИБ, в том числе в условиях COVID-19. В связи с его отстранением, я не уверен, что кто-то другой сможет так же оперативно решить проблему, с которой я и сотрудники нашего отделения столкнулись в апреле 2020 года, когда именно его решения обеспечили должную защиту наших близких, в связи с тем, что мы были в контакте с одним из первых COVID-19 положительным пациентом. На данный момент, с моей точки зрения есть несколько основных проблем, например, как количество койко-мест в самом учреждение или количество дежурных врачей, необходимого для сортировки ковидных пациентов. Я не думаю, что выше перечисленные проблемы можно решить путём отстранения нынешнего руководства ГБУЗ РК РИБ", - написал медбрат.

Редакция обратилась за комментарием по данному вопросу к главе Минздрава Карелии Михаилу Охлопкову, и он пообещал объяснить ситуацию.

Напомним, ранее республиканскую инфекционную больницу возглавлял Сергей Белов. Он уволился 19 апреля 2018 года после скандала, когда в СМИ были опубликованы фото, на которых пациентка запечатлела ужасающее состояние пищеблока инфекционной больницы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-05 11:29:50
Начальником, мастером, бригадиром работать может далеко не каждый.
Сергей ,врач
2020-11-05 10:16:39
Видимо устал выполнять недалёкие указания сверху.....
Мария
2020-11-05 11:01:11
Не врач, не могу судить о "дальности" "указаний сверху", но то, что бывший главврач не смог на должном уровне организовать работу вверенной ему больницы в период активизации пандемии - знаю со слов попавшего туда по скорой знакомого. Элементарно не делалось для больных то, чего вообще не касались никакие "указания сверху". Может, человек просто устал от длительной круглосуточной ответственности и нагрузки.
Андрей
2020-11-05 09:23:35
Еще чачу пьют, пропагандируя публично алкоголизацию, куда власть в Москве смотрит, если на своей странице глава Карелии публично употребляет алкогольные напитки и не стыдится этого. Позор властям.Едру закон не писан.
карел
2020-11-05 08:43:53
Довели бредовыми указаниями и бардаком в минздраве . А в это время бездельники чинуши пьют чачу , жуют и пекут калитки , шастают по лесу с палками и всё им по.......
Гость
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