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Специалист назвала простой способ надежно избавиться от запаха чеснока

Новости. Общество
00:10, 12 Октября 2023
фото: Freepik

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Энгдокринолог подсказала, какой продукт быстро и эффективно уничтожает неприятный запах чеснока.

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что чай с мятой и лимоном лишь частично заглушает запах чеснока изо рта. В своем Telegram-канале профессор назвала более эффективный и простой способ избавиться от этой проблемы. Ее слова приводит Лента.ру.

Те, кто любит чеснок, могут нейтрализовать его запах ароматными чаями, яблоками или молоком, отметила Павлова. Однако он исчезнет лишь частично, предупредила врач.

Серное дыхание может сохраняться несколько дней! Содержащие серу соединения разносятся по организму и попадают в легкие, откуда потом еще долго напоминают о себе окружающим вас людям. И чистка зубов не спасет. А йогурт снижает содержание сернистых газов в чесноке на 99 процентов. И чем кислее йогурт, тем лучше

Самым эффективным способом избавиться от неприятного запаха профессор назвала йогурт. Она объяснила, что об этом способе узнали во время эксперимента. По ее словам, исследователи покрошили свежий чеснок, добавили в емкость с ним йогурт и замерили органические соединения. Оказалось, что этот продукт снижает содержание сернистых газов в чесноке, которые и вызывают неприятный запах, на 99 процентов.

«Для маринованного и жареного это тоже сработает. И не стоит злоупотреблять чесноком, — предупредила напоследок Павлова. — У некоторых людей желудочно-кишечный тракт плохо на него реагирует».

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